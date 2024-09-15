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بعد إطلاق صاروخ اليمن.. إصابة 9 إسرائيليين بسبب التدافع نحو الملاجئ

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 9 إسرائيليين أثناء تدافعهم نحو الملاجئ بعد إطلاق إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب.

وكشفت جماعة أنصار الله الحوثي، عن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإسرائيلي، أطلقت خلالها صاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، إن الصاروخ نجح في استهداف هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في مدينة يافا خلال العملية النوعية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن صباح اليوم فوق مطار اللد بين تل أبيب والقدس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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