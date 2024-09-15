محمد اسماعيل - القاهرة - جيش الاحتلال يطالب سكان الوزاني جنوبي لبنان بالإخلاء

(وكالات)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات فوق منطقة الوزاني جنوبي البلاد تطالب فيها سكان المنطقة وجوارها إلى الإخلاء.

وجاء إلقاء تلك المنشورات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العملية في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، قد قالت إنه لم يتم تحديد موعد توسيع العملية العسكرية، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون خلال أشهر أو الأسابيع القادمة.