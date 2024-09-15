أول تحرك برلماني بشأن خصم مبالغ مالية من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.

وطالبت متى، في بيان صحفي لها بضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة، لتحقيق نسبة التوازن مابين تكلفة الإنتاج والاستهلاك من إنتاج الكهرباء ومراقبة جميع السلع في الأسواق، حتي نحمي مصر في الفترة القادمة من ارتفاع معدلات التضخم.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه بعد ارتفاع أسعار الكهرباء سواء على العدادات المنزلية أو الصناعية، سيكون له تأثير على ارتفاع أسعار المنتجات ووسائل المواصلات.

وطالبت بسرعة مناقشة هذا الاقتراح في أسرع وقت ممكن، بحضور كافة الجهات المعنية، بهدف توضيح أسباب زيادة أسعار الكهرباء وسحب مبلغ من العدادات مسبوقة الدفع عند الشحن.

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