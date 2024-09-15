شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يعطى اهتماما كبيرا بملف الزراعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعطى الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بملف الزراعة في مصر، والذي يعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري وأحد القطاعات الاستراتيجية الهامة، فقد وضعت لجنة الزراعة، ضمن لجان المحور الاقتصادي، جميع القضايا والموضوعات المختصة بهذا الملف على طاولة مناقشات الحوار الوطني، والتي نوقشت على مدار عدد من الجلسات العامة والمتخصصة وبحضور عدد من الخبراء والمختصين بهذا الشأن.

وتوافق المشاركون على عدد كبير من التوصيات والمخرجات للجنة بلغ عددها 55 توصية، و بدأت الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ بعض هذه التوصيات مثل الاهتمام بالإرشاد الزراعي والعمل على رفع كفاءة الفلاح، ووضع السعر العادل للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كافٍ، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وكذلك، الاهتمام بالتواصل المستمر بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية والتوسع في عدد الصوامع لزيادة قدرة تخزين محصول القمح.

يذكر أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وساهم بقوة في خلق حالة من التلاحم السياسي والحزبي، وأصبح همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، نظرا لأهمية الملفات والقضايا التي يناقشها وما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية غير مسبوقة.