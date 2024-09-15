تاس: قاذفات روسية تجري مناورات تدريبية فوق بحر تشوكشي وشرق سيبيريا

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن مجموعتين من القاذفات الاستراتيجية أجرت طلعات تدريبية فوق المياه المحايدة لبحر تشوكشي وبحر شرق سيبيريا اليوم في إطار مناورات "أوشن-24".
وتضمنت مهمة كل مجموعة محاكاة ضربات جوية باستخدام صواريخ كروز تطلق من الجو ضد "منشآت حيوية يفترض أنها معادية".
ومناورات "أوشن-2024" التي تجريها روسيا هي الأكبر منذ الحقبة السوفيتية وستستمر حتى 16 أيلول عبر منطقة شاسعة تشمل أجزاء من المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي والبحر المتوسط وبحر البلطيق وبحر قزوين.
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