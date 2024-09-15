نتانياهو يتوجه الى الولايات المتحدة في 24 أيلول

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه "من المقرر أن يتوجه الأخير إلى نيويورك في 24 ايلول، اليوم الأول من "المناقشة العامة الرفيعة المستوى" في إطار الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة".
واوضح المكتب أنه "من المقرر أن يبقى نتانياهو في الولايات المتحدة، حتى 28 ايلول". علما أنه سبق أن زارها في تموز حيث أجرى محادثات رسمية وألقى خطابا أمام الكونغرس.
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