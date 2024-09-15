عطية: لإصلاحات تربوية حقيقية تضمن العدالة والشمولية

حذّر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية من "تصاعد الأزمات في لبنان"، مؤكداً أن "استمرار الحرب جنوباً وتدهور الأوضاع المعيشية يتطلب حلولاً سياسية عاجلة وشاملة".

وحذر عطية خلال استقباله وفوداً شعبية من مختلف قرى عكار في دارته في رحبة، من أن "استمرار التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية وعدم التوافق حول انتخاب رئيس الجمهورية سيؤديان فقط إلى تعميق الأزمة". وأشار الى أن "الوضع الراهن يتطلب معالجة سريعة للتوترات العسكرية والسياسية التي تهدد استقرار البلاد"، مشددا على "أهمية حوار حقيقي بين جميع القوى السياسية لتسوية القضايا العالقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرار الدولي رقم 1701 الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة"، مطالبا بـ"انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لتوفير القيادة اللازمة للخروج من الأزمة".

وعبّر عن "استيائه من التمييز في المجال التربوي الذي يفاقم الفجوات بين التلامذة اللبنانيين والسوريين"، مناشدا بـ"إصلاحات تربوية حقيقية تضمن العدالة والشمولية"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حلول لضمان توفير فرص متساوية للتعليم لكل التلامذة".

وهنأ المسيحيين بمناسبة عيد ارتفاع الصليب، والمسلمين بحلول عيد المولد النبوي الشريف، "هذه القيم تتجاوز حدود الأديان والثقافات، وتدعو إلى تعزيز التعاون والإخاء بين أبناء الوطن الواحد"، متمنياً أن "تحمل هذه المناسبات الخير والسلام للبنان ولكل اللبنانيين".