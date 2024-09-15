جابر التقى وفدا من الجامعة اللبنانية برئاسة بدران وبحث معه واقع الجامعة

استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر وفداً من الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الجامعة بسام بدران، وتمحور اللقاء حول واقع الجامعة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة. وطرح جابر خلال اللقاء المشروع الهادف الى تشييد مجمع خاص بالجامعة اللبنانية في مدينة النبطية تتوفر فيه كافة الاختصاصات والفروع الأكاديميةّ وهو ما سيتم تنفيذه على ارض الواقع تباعاً .على ان يوضع حجر الاساس لكلية العلوم قبل نهاية العام الجاري ويتبع ذلك باقي الكليات.

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