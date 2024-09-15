ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ياجي" في فيتنام إلى 281

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الفيتنامية اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا إعصار ياجي ارتفعت إلى 281 قتيلا، في حين مازال هناك 67 شخصا في عداد المفقودين. وقد اجتاح إعصار ياجي، أقوى إعصار يضرب شمال فيتنام منذ نحو 30 عاما، المنطقة منذ أسبوع، محملا برياح قوية وأمطار موسمية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام في تقرير صدر اليوم الأحد إن أكثر من 1900 شخص أصيبوا. ومن بين الضحايا 52 قتيلا و33 مفقودا في قرية تدمرت بصورة كاملة، وجرفها الاعصار في 10 سبتمبر الجاري في منطقة باو ين بإقليم لاو كاي. وتم العثور على جثث 30 شخصا في إقليم كاو بانج في اليوم السابق. ووفقا لغرفة التحكم الخاصة بالكوارث، فإن الاعصار ألحق الضرر بـ 235 ألف منزل. وقد انحسرت مياه الفيضانات منذ ذلك الحين، ولكن المناطق المتضررة مازالت تبذل جهودا لإزالة آثار الاعصار.