3.4 مليار دولار.. تقرير يتوقع قفزة في إيرادات دليفري الطعام في مصر خلال 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن قطاع الأغذية في مصر على استعداد لتغيير كبير في السنوات القادمة، مدفوعًا بتفضيلات المستهلكين التي تتحرك نحو خيارات غذائية أكثر صحة وتنوعًا.

ويأتي ذلك وسط زيادة خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت "دليفري" والاهتمام المتزايد بالمأكولات العالمية الذي يعيد تشكيل مشهد السوق المصري، بحسب ما ذكره تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي يقدم دليلا للمصدرين الأميركيين حول كيفية ممارسة الأعمال التجارية في مصر.

وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل إيرادات سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت "دليفري" في مصر إلى 3.4 مليار دولار في 2024 وسط اتجاهات ملحوظة بتزايد القوى الشرائية وأنماط الاستهلاك المتغيرة للطبقة المتوسطة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على المنتجات الغذائية عالية الجودة.

وذكر التقرير، أن استعادة الاقتصاد المصري لمكانته وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، يتيح فرصا لشركات الأغذية للابتكار وتلبية الأذواق والتفضيلات المتطورة.

وفي أكتوبر 2023، سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 71.7% على أساس سنوي.

وأدت التحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر العام الماضي إلى تفاقم أزمة العملة الأجنبية، مما أدى إلى تباطؤ الواردات وتراكم السلع العالقة في الموانئ، وفق التقرير.

فيما استوردت مصر، وفق تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، ما يقرب من 3 مليارات دولار سلع غذائية خلال 2023، وكانت الولايات المتحدة خامس أكبر مصدر إلى مصر بنحو 240 مليون دولار من الصادرات.

فيما بلغت صادرات صناعة الأغذية في مصر 3.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 25% مقارنة بنفس الفترة في 2023.

وكان الاتحاد الأوروبي والدول العربية من بين أكبر مستوردي المنتجات الغذائية المصرية، حيث بلغت وارداتها 1.6 مليار دولار و701 مليون دولار على التوالي، وفق التقرير.

علامات نمو واعدة

ومن أغسطس الماضي، يُظهر مناخ الأعمال العام في مصر علامات نمو واعدة مع العديد من الاتجاهات المستقبلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد مع إجراء مصر إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها وتعزيز النمو المستدام.

وأوضح التقرير أن النمو السكاني في مصر وارتفاع الدخول المتاحة أدى إلى زيادة الطلب على منتجات معينة، مثل المشروبات الغازية والحلويات والمعجنات.

وتعمل شركات تصنيع الأغذية في مصر على إنشاء منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية وجاذبة للأسواق العالمية، وفق التقرير.