شكرا لقرائتكم خبر عن مع إجازة المولد النبوى.. قائمة إجازات العامل السنوية.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مع إجازة المولد.. قائمة إجازات العامل السنوية"، استعرض خلاله الإجازات الخاصة بالعمال والموظفين خلال السنة سواء في الأعياد أو المناسبات أو الظروف الطارئة وغيرها، خاصة وأنه مع اقتراب الأعياد والمناسبات لدى المصريين يكون الشغل الشاغل لديهم الحديث عن الإجازات المقررة من الناحية القانونية، وترتيب الأوضاع لاستقبال تلك المناسبة أو العيد، حيث يتم وضع جدول الإجازات المقررة قبلها بأيام حسب احتياجات صاحب العمل للعامل.

والأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته، وأن يقوم بالعمل المنوط به في أيام العمل الاسبوعية وأوقاته الرسمية، ولا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مقررة قانونا ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة - هذا وقد - حرص المشرع على منح العامل راحة أسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن يعود بعدها للعمل وقد جدد نشاطه وقواه وحيويته، كما حرص على منح العامل إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك حتى يتمكن العامل من الاحتفال بها نزولاً عند طابعها الدينى أو الوطنى، والعطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من أسباب الراحة مالا تتيحه الأيام العادية، وهو ما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإجازات وبيانها وحق العامل فيها وتوضيح الاجازة الخاضعة لموافقة العمل والوجوبية التى ﻻ تستطيع جهة العمل رفضها ويصرف خلالها اﻷجر الكامل، ورصيد الإجازات للعامل طبقا للقانون، ورأى محكمة النقض في إشكالية الأجازات التي تطارد العمال والموظفين في أماكن عملهم مع صاحب العمل، وكذا أنواع الإجازات الوجوبية بدون أجر، والإجابة على عدة أسئلة أبرزها رفع دعوي رصيد أجازات هل يسقط بالتقادم؟ ولو كان يسقط بالتقادم ما نوع التقادم المسقط؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

مع إجازة المولد.. قائمة إجازات العامل السنوية.. 15 يوما فى السنة اﻷولى.. 21 يوما لمن امضى سنة كاملة.. 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة.. 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين عاما.. والنقض تتصدى للأزمة بـ5 مبادئ

برلمانى