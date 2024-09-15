مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توفير المساعدة الغذائية الأساسية في شمال لبنان

يوفر مشروع مخبز "الأمل" الخيري في مرحلته الرابعة الخبز اليومي لـ 62,500 فرد من الأفراد المحتاجين في شمال لبنان بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويهدف المشروع إلى توفير المساعدة الغذائية الأساسية لـ 12,500 أسرة محتاجة من السوريين والفلسطينيين واللبنانيين في المنطقة.
ونفذ جهاز إسعاف سبل السلام خلال الاسبوع الفائت مهمات اسعافية في مدينة المنية وشمال لبنان بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، وبلغ اجمالي عدد المستفدين في الاسبوع الفائت 55 فرداً (43 مواطناً لبنانياً و 12 لاجئاً سورياً ) وتنوعت المهمات الاسعافية على النحو التالي:
- حادث: 6
- مهمة نقل اسعافي: 8
- مهمة معالجة حروق: 30
- مهمة اعارة وتركيب: أجهزة أوكسجين: 3
- مهمة اعارة أدوات طبية: 6
- غير ذلك: 2
ويأتي ذلك في اطار مشروع دعم الخدمات والنقل الاسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
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