شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار النائب أحمد عبدالجواد أمينًا عامًا لحزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع حزب مستقبل وطن، خبرا يُفيد اختيار النائب أحمد عبدالجواد، أمينًا عامًا للحزب بالإجماع.

وكتب الحزب عبر موقعه،" أسفرت انتخابات الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، عن اختيار النائب أحمد عبدالجواد، أمينًا عامًا للحزب بالإجماع".

ويذكر أن النائب أحمد عبدالجواد، تم اختياره أمينًا للتنظيم بالحزب، في مارس من العام الماضي، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ونائبًا لرئيس الحزب.