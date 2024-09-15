السعودية تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية القمر المتحدة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات محاولة اغتيال الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة. وأكدت المملكة وقوفها مع جمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وترجو الوزارة الشفاء العاجل لفخامة الرئيس غزالي، مع تمنياتها لجمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها السلامة والاستقرار والازدهار.



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