خروج جميع المصابين بتسمم غذائي في أسوان بعد تماثلهم للشفاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تعافى جميع المصابين بالتسمم الغذائي الذين تم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة المركزي في أسوان، حيث خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء.

وكان 125 شخصًا من أهالي قرية وادي العرب بمركز نصر النوبة قد أصيبوا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات فتة باللحمة والأرز خلال احتفالات المولد النبوي الشريف. تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفقد اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، برفقة الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بأسوان، المستشفى للاطمئنان على صحة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ما أسهم في شفائهم وخروجهم من المستشفى.

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