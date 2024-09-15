محادثات صينية أمريكية لتجنب الصراع

انتهت الاجتماعات بين الولايات المتحدة والصين بمناقشة قضايا مستمرة، مثل تايوان والاشتباكات في بحر الصين الجنوبي، ويأتي ذلك بعد أن

اجتمع قادة عسكريون لإجراء محادثات روتينية لم تستأنف إلا في يناير بعد تعليقها لمدة عامين بسبب تدهور العلاقات بين البلدين.

وفي حين لم يكن من المتوقع أن تحل المحادثات الخلافات الطويلة الأمد في المواقف بشأن قضايا تتراوح من مطالبات بحر الصين الجنوبي إلى تايوان، واصلت الولايات المتحدة الضغط من أجل المناقشات كوسيلة لتجنب الصراع.

انقطاع سابق

وقاد مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين وتايوان ومنغوليا، وفدًا للمشاركة في محادثات تنسيق السياسة الدفاعية الثنائية، التي عقدت آخر مرة في يناير.

وعقدت الاجتماعات بعد أن حضر تشيس منتدى شيانغشان في بكين، وهو منتدى دفاعي يمثل رد الصين على حوار شانغريلا.

وانقطعت الاتصالات بين الجيشين في عام 2021، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب اتساع الخلافات حول قضايا مثل سيادة تايوان، وأصل كوفيد-19، والقضايا الاقتصادية.

كما تجاهلت بكين طلبات الولايات المتحدة بالمشاركة في الماضي، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التنصت بين الطائرات والسفن الأمريكية والصينية. وفي حين استؤنفت الاتصالات بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو في نوفمبر الماضي، فمن غير الواضح ما إذا كانت المحادثات يمكن أن تستمر مع استعداد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية.