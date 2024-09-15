نتنياهو محذرًا الحوثيون: "سيدفعون ثمنًا باهظًا"

ياسر رشاد - القاهرة - قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه على "الحوثيين" أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لكل محاولة للمساس بنا، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وأضاف نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة، "كان ينبغي لـ"الحوثيين" أن يعلموا أننا سنكلف محاولة إلحاق الأذى بنا ثمنا باهظا".

وأضاف: "ومن يحتاج إلى تذكير فهو مرحب به لزيارة ميناء الحديدة اليمني، ومن يهاجمنا لن يفلت من بين أحضاننا، و"حماس" تعلم ذلك بالفعل من خلال تحركنا الحازم الذي سيؤدي إلى تدميرها وإطلاق سراح جميع المختطفين لديها".

وفي سياق المواجهات المستمرة في الشمال الإسرائيلي، قال نتنياهو: "الوضع القائم في الشمال لن يستمر. سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكاننا سالمين إلى منازلهم. أنا ملتزم بهذا، والحكومة ملتزمة بهذا ولن نقبل بأقل من ذلك".