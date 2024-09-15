"بالخطأ".. الخارجية الإسرائيلية تنشر إدانة لقرار اعتقال نتنياهو قبل صدوره

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت بالخطأ إدانة لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال قبل صدور القرار.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت، أمس السبت، إن أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر هذا الأسبوع، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" في بيان عاجل.

وقبل أيام، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العربية أن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت والسنوار بشكل عاجل.