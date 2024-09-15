البث العبرية: تحذيرات أمنية من أن تغيير الوضع بالأقصى سيزيد هجمات إيران ووكلائها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت من أن تغيير الوضع بالمسجد الأقصى سيزيد هجمات إيران وحماس وحزب الله.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الأجهزة الأمنية أبلغت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تغيير الوضع بالأقصى سيضر كثيرا بالعلاقات مع دول عربية.

بدورها، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو سيوضح خلال اجتماع بشأن الأقصى أنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن.

وكانت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الإسرائيلية اليمنية المتطرفة نشرت، الخميس الماضي، مشاهد افتراضية تظهر احتراق المسجد الأقصى بعنوان "قريبًا في هذه الأيام.. هذا هو النصر المطلق".

وتأسست المنظمة اليهودية المتطرفة على يد ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي جيرشون سالمون، عام 1967.

ويدعو أعضاء المنظمة اليمينية إلى هدم المسجد الأقصى، وكذلك طرد المسلمين والمسيحيين خارج ما يسمونه بـ "أرض إسرائيل".

ويقع المقر الرئيسي لـ "نشطاء جبل الهيكل"، في مدينة القدس المحتلة، كما أن لها فروعا في الولايات المتحدة.