بينها أعمدة الخلق.. 24 صورة لمعجزات الكون في مسابقة مصور الفلك 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مرصد جرينتش الملكي، بالتعاون مع مجلة BBC Sky at Night Magazine، عن الفائزين في مسابقة مصور علم الفلك السنوية السادسة عشرة. تعرض هذه الصور الجذابة بعضًا من أكثر الظواهر الكونية غرابة وعجائب الكون.

شهدت مسابقة مصور علم الفلك لعام 2024 مشاركة ضخمة بلغت 3700 مشاركة من جميع أنحاء العالم، أظهرت الجمال الأخاذ للكون. ومن بين المشاركات الرائعة، حصلت صورة رايان إمبيريو المذهلة على لقب مصور العام.

الصورة عبارة عن مجموعة من أكثر من 30 صورة منفصلة للشمس، تم التقاطها في تكساس أثناء كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر 2023.

تلتقط الصور معًا الوهم البصري العابر المعروف باسم "خرز بيلي"، والذي يحدث عندما يشرق ضوء الشمس عبر الوديان والحفر على سطح القمر.

تقول مسؤولة لجنة التحكيم في المسابقة كيري آن ليكي هيبورن: "يا لها من طريقة مبتكرة لرسم خريطة تضاريس القمر عند نقطة الاتصال الثالثة أثناء كسوف الشمس الحلقي. هذا تشريح مثير للإعجاب للثواني القليلة العابرة أثناء رؤية خرز بيلي. تركتني هذه الصورة مفتونة ومذهلة. إنه عمل استثنائي يستحق التقدير العالي. مبروك!"