كان مختبئا بين الشجيرات.. نشر صورة للمشتبه به في حادث إطلاق النار على ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف قائد شرطة مقاطعة مارتن بفلوريدا إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الذي تبحث عنه شرطة مقاطعة بالم بيتش في حادث إطلاق النار بملعب الرئيس الأميركي السابق للغولف.

وكان مدير شرطة بالم بيتش قد قال إن المشتبه به "كان مختبئا بين الشجيرات في الملعب، وكان ترامب على بعد 300 إلى 500 متر منه".

وأضاف قائد الشرطة: "قمنا باعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار والتحقيق معه مستمر".

وتداولت وسائل إعلام أميركية صورة قالت إنه للمشتبه في حادث إطلاق النار، بالإضافة إلى سيارته التي جرى توقيفها من قبل الشرطة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الغولف الخاص بترامب "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب".

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأحد عن وقوع "إطلاق نار على مقربة منه"، مؤكدة أن الرئيس السابق ترامب في أمان.

وأفاد المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه".

وكان ترامب يلعب الغولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية، وفق تقارير إعلامية متعددة، وكان برفقة فريق الحماية الخاص به عندما تم إطلاق الأعيرة النارية.