محمد اسماعيل - القاهرة - محاولة اغتيال ترامب.. هل تُخطط إيران لتصعيد الهجمات على الرئيس السابق؟

وكالات

نقلت "سي إن إن" عن مصادر، أن مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أطلعوا حملة ترامب على مؤشرات جديدة على أن إيران تخطط لتصعيد الهجمات على الرئيس السابق، وفقا لسكاي نيوز.

وقال قائد شرطة مقاطعة مارتن بفلوريدا، إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الذي تبحث عنه شرطة مقاطعة "بالم بيتش" في حادث إطلاق النار بملعب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للجولف، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف مدير شرطة بالم بيتش، أن المشتبه به كان مختبئًا بين الأشجار في الملعب، إذ كان ترامب على بعد 300 إلى 500 مترا منه، قائلا: "قمنا باعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار والتحقيق معه مستمر".

وتداولت وسائل إعلام أمريكية صورة قالت: إنه للمشتبه في حادث إطلاق النار، بالإضافة إلى سيارته التي جرى توقيفها من قبل الشرطة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الجولف الخاص بترامب "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه استجاب للحادث في مقاطعة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، عن وقوع إطلاق نار على مقربة منه، مؤكدة أن الرئيس السابق ترامب في أمان.

وأفاد المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونج في بيان: "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه".