مصرع شابين في حادثين منفصلين بالمنوفية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، إثر وفاة شابين جراء حوادث مرورية وصعق كهربائي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورهم لنعيهم بكلمات رثاء.

وشهد مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حادث مروري أسفر عن مصرع الشاب "أحمد أبو رزق"، ونقل جثمانه إلى إحدى المستشفيات في انتظار قرار النيابة للتصريح بالدفن، حيث تنتظر عائلته تشييع جثمانه من مسجد حافظ بمدينة الباجور.

في ذات السياق، لقي الشاب "محمد عادل الحسيني"، مصرعه عقب رحلة علاج قصيرة داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي، جراء تعرضه لصعق كهربائي قبل 5 أيام، وشيّع أهالي قرية فيشا الصغرى بمركز الباجور جثمانه مساء الأحد، بمشاركة المئات من أهالي قريته.