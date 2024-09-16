حريق داخل محلات الموسكي.. و6 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

نشب قبل قليل، حريق داخل محلات تجارية بشارع الموسكي، بمحافظة القاهرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية كانت بورد بلاغا من أحد المواطنين لغرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل محل تجاري بشارع الموسكي.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعمين بـ6 سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، إذتم فرض كورديون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

وتباشر الأجهزة الأمنية في القاهرة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وكشف الملابسات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.