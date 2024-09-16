خفاجي: الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال المهندس هاني خفاجي مدير عام بشركة انفورما ماركتس إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة لتوطين النشاط الزراعي ظهر ذلك من خلال مشروعات الصوب الزراعية وورش العمل التي تعقد صفة دورية.

وأوضح "خفاجي"، خلال تصريحات صحفية له، أن معرض صحارى شهد خلال الدور الـ ٣٦ مشاركة ما يقرب من ٣٠٠ دولة مختلفة، مشير ًا إلى أن ذلك يؤكد قوة البنية التحتية للإستثمار الزراعي المصري.

وأشار "خفاجي"، إلى أن القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة ساهم بنسبة كبيرة في تعزيز فرص نجاح المعرض وزيادة عدد المعدات المعروضة موضحًا أنه من المستهدف أن تصل عدد المشاركين إلى ١٦ ألف مشارك.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض صحاري اليوم الاحد بأرض المعارض بمدينة نصر.