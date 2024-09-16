شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف جنيه غرامة مخالفة ضوابط تداول الأكياس البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط لتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما حدد غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه عقوبة لمن يخالف هذه الضوابط.

وتنص المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

ولا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضح القانون في المادة 76 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند أ من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.