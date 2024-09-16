شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب قبالة كولومبيا البريطانية في كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يوم الاحد، قبالة قبالة ساحل مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية بكندا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال في المحيط الهادي على عمق 10 كيلومترات تحت قاع البحر.

ولم يصدر المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي"، أي تحذير بعد الزلزال.