شكرا لقرائتكم خبر عن كيف طور التحالف الوطنى من مفهوم العمل الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

استطاع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى تطوير مفهوم العمل الأهلى على أرض الواقع فى غضون أشهر معدودة وذلك من خلال انتشاره فى كل المحافظات والقرى، وتسابق مؤسساته فى تقديم الخدمات المتنوعة للأسر الأكثر احتياجا ومشاركتهم كل المناسبات والأعياد وتقديم يد العون ومساندتهم فى المواسم.

ولم يقتصر دور التحالف الوطني على تقديم الدعم الغذائى وكراتين المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا فحسب بل وجدناه ينشر القوافل الطبية ومعارض للملابس وتقديم الدعم النقدى، بالإضافة إلى اهتمامه بمشاركة الأسر الأكثر احتياجا فى الأعياد، فنجدهم ينتشرون لتوزيع اللحوم فى عيد الأضحى والهدايا واللعب للأطفال وكذلك فى عيد الفطر وتوزيع الحلوى احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وفى الامتحانات نجد مراجعات نهائية مجانية فى كل المواد للمرحلة الثانوية لمساندة الأسر فى تعليم أبنائهم وتقليل النفقات الخاصة بالدروس الخصوصية.

كما أنه لم يدخر جهدا أو وقتا فى تقديم الدعم مع اقتراب موعد بدء عام دراسي جديد لينتشر بقوة لتوزيع مستلزمات المدرسة من حقائب وأدوات مدرسية فى كل مكان حتى أن يديه طالت كل المحافظات فنجده فى سيناء والإسكندرية ومحافظات وجه قبلى وبحرى والقاهرة وغيرها من محافظات المحروسة ليكتب سطرا جديدا فى تاريخ العمل الأهلى على أرض الواقع.

كما تنوعت الحملات ليزداد حماس المؤسسات المنضمة للتحالف الوطني للعمل الأهلى فى المشاركة بشكل أكبر لعل آخرها حملة "ايد واحدة" والتى تنوعت أنشطتها وكثف كافة أعضاء التحالف الوطني جهوده لتقديم خدمات متنوعة فى كافة المحافظات للأسر الأكثر احتياجا ومازال العمل على قدم وساق مستمر وننتظر المزيد.