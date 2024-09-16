مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات

أشارت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، إلى أنّ "أن طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت منزلًا لعائلة القصاص في مخيم النصيرات وسط ​قطاع غزة​، ما أدّى إلى مقتل 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 15 آخرين".

وأفادت بـ"مقتل مواطنَين، في قصف إسرائيلي لمزرعة دواجن شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وكانت قد كشفت مصادر طبيّة لـ"وفا" في وقت سابق، عن "مقتل 6 مواطنين بينهم طفلان وسيّدة وسقوط عدد من الإصابات، جرّاء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلًا جنوب مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة".