هوكشتاين وصل إلى إسرائيل وسيلتقي نتانياهو وغالانت وهرتسوغ

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وصل إلى إسرائيل، وسيجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وزير الدّفاع يوآف غالانت والرّئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ".

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