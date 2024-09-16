تساءل رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق ​حسن يعقوب​، "هل سيزور البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ حاكم مصرف ​لبنان​ السّابق الموقوف ​رياض سلامة​ لأنّه ماروني، أم لأنّه يعرف أسرار الصّندوق الأسود ويريد الاعتراف فقط أمام البطريرك؟". وسأل أيضًا في تصريح، "هل سيزور الموفد الأميركي ​آموس هوكشتاين​ إسرائيل، لكي يقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بعدم التهوّر في حرب على لبنان لا يستطيع الكيان تحمّل كوارثها، أم أنّه خائف على لبنان لأنّ قلعة بعلبك أعجبته عندما زارها مع السّفيرة الأميركيّة السّابقة دوروثي شيا، ولديه فيه أصدقاء مقرّبين؟"، مشيرًا إلى أنّهما "سؤالان محلي وإقليمي، ربّما الإجابة عنهما ستكون احتمالات أُخرى".

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: هل الراعي سيزور سلامة لأنه ماروني أم لأنه يريد الاعتراف بأسرار الصندوق الأسود أمامه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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