حمية: أشغال تعزيل وتنظيف مجرى نهر الغدير مستمرة تجنبًا لأية فيضانات نتيجة تراكم النفايات

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "أشغال تعزيل وتنظيف مجرى نهر الغدير تستمرّ وتتواصل من قبل ورش متعهّدي وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك تحسّبًا وتجنّبًا لأيّة فيضانات قد تحدث نتيجة تراكم النّفايات والرّدم وغيرها في مجراه".
وذكّر في تصريح، بأنّ "استمرار رميها (النّفايات والرّدم وغيرها) في مجراه أو حتّى من خلال جرفها عبر السّيول من الأعالي، سيؤدّي حتمًا إلى انسداده وفيضان المياه إلى خارجه، وبالتّالي ستضيع معها الجهود المبذولة من قبل الورش العاملة هناك".
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