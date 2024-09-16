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وفاة نقيب محرري الصحافة اللبنانية السابق الياس عون

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أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، "أنّني تلقّيت منذ قليل بكل حزن وألم وأسف، نبأ وفاة النقيب السابق للمحررين الياس عون. رحمه الله رحمة واسعة. وسيعلن عن التفاصيل المتعلقة بمراسم الدفن والعزاء لاحقا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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