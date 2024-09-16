«والدي لا يحبه بسبب أوكرانيا».. نجل المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف تفاصيل جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نجل الرجل المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ملعب الجولف الخاص به بفلوريدا، أن والده سافر إلى أوكرانيا وتطوع لتقديم ما وصفه الابن بالمساعدات "الإنسانية" لقوات كييف أمام القوات الروسية.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي بشأن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "فوكس نيوز" أشارتا إلى أنه يدعى ريان ويسلي روث، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز".

وفي تصريحات لوسائل إعلامية، أكد أوران، ابن روث، أنه لم يتمكن من التحدث على الفور إلى والده، أو الحصول على معلومات حول الاتهامات الموجهة إليه، لكنه وصف والده بكونه "شغوفا" شغوف بالقضية الأوكرانية.

وأوضح أوران أن موقف ترامب من الحرب الروسية- الأوكرانية كان يثير غضب والده، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وكان ترامب قد أكد في أكثر من مناسبة رغبته بانتهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، دون أن يحدد رغبته في انتصار أوكرانيا.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، وصف نجل روث والده بأنه "أب محب ومهتم" و"رجل صادق مجتهد".

وتابع أوران: "لا أعرف ما الذي حدث في فلوريدا، وآمل أن تكون الأمور قد جرى تضخيمها، لأنه لا يبدو لي أن الرجل الذي أعرفه بمقدوره أن يفعل أي شيء مجنون، فما بالك بعمل على درجة كبيرة من العنف".

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال أوران إن والده يكره ترامب "كما يفعل كل شخص عاقل" على حد تعبيره.

وأوضح أوران أن سجل والده الأمني نظيف، حيث أن مخالفاته تقتصر على الجوانب المرورية فقط.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، قد أعلن أن حادث إطلاق النار في ملعب ترامب للغولف "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده عمدة مقاطعة بالم بيتش وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، قال المسؤولون إن المشتبه في تنفيذ الهجوم كانت معه بندقية من نوع "كلاشينكوف"، ويحمل كاميرا من نوع "جو برو"، لتوثيق الحادث على ما يبدو.

وكان المشتبه به مختبئا بين الشجيرات في الملعب، وكان ترامب على بعد 300 إلى 500 متر منه.

واشتبك أفراد الجهاز مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن 4 خزائن طلقات، وبعدها ألقى المسلح بندقيته وحقيبتي ظهر وأشياء أخرى وفرّ في سيارته سوداء اللون.

وأرسلت السلطات إنذارا للأجهزة في أنحاء الولاية مع بيانات السيارة، لينجح مساعدو المأمور في مقاطعة مارتن في توقيف المشتبه به والقبض عليه على الطريق آي-95.