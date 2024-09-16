هل تفتح إسرائيل جبهة جديدة مع حزب الله؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علق مسئول في دائرة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلية، على إمكانية شن إسرائيل عملية عسكرية ضد حزب الله، لتفتح جبهة جديدة رغم استمرار الحرب في غزة.

ونقلت وسائل إعلامية عن المسئول تعليقه قائلا إنها "مسألة وقت فقط"، لافتا إلى اقتراب موعد التحرك العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله.

وأضاف المسئول أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد حزب الله دون تحديد موعدها بعد، بسبب زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في محاولة لمنع العملية العسكرية ضد حزب الله أو على الأقل تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن العملية العسكرية ضد حزب الله تلقى معارضة من جالانت لأنه يرى أنها تضر بفرص عودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.