عشرات الشهداء بينهم أطفال وحملات اعتقال موسعة..أبرز أحداث غزة فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - غزة اليوم.. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني عدوانها الهمجي في حق الشعب الفلسطيني، وتستمر في ارتكاب جرائم الحرب دون خشية من العقاب الدولي.

الاحتلال يعتقل عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر اليوم

ومع فجر اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر، قام الاحتلال بحملات اعتقال للشباب في عدد من البلدات الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين نوفل صالح جميل نوفل (18 عاما) من راس كركر، ومحمد جمال سليم الخواجة (26عاما) من قرية راس كركر وبلدة نعلين غرب رام الله، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، وأوضح مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر واعتقلت الشقيقين محمد إبراهيم سالم نجوم وشقيقه سالم، وأحمد عماد العالم.

ومن مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث مواطنين هم:عبد الفتاح أحمد محمد قراقع (19 عاما)، وعمار ادريس محمد قراقع (17 عاما)، وسيف فادي إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

الاحتلال يقتحم غرب نابلس

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العين غرب نابلس، بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أماكن فيه، وداهم بعض منازل المواطنين.

كما اقتحمت قرية عوريف جنوب نابلس، وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الدوريات، وداهم بعض المنازل فيها.

استشهاد عشرات المواطنين في غزة فجر اليوم

وفي نفس السياق استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة القصاص بمخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 15 آخرين.

كما استشهد عدد من المواطنين الليلة، وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدة، واصابة عدد آخر إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى المعمداني.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تزامنا مع نسف جيش الاحتلال لمنازل شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.