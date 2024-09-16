وظائف الدفاع المدني الإدارية.. شروط وتفاصيل التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - احتل الدفاع المدني السعودي محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع استمرار استقباله لطلبات التقديم على وظائفه الشاغرة في الرياض ومكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي، والتي جاءت على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

وظائف الدفاع المدني

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فيتم التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي، بشكل إلكتروني عبر منصة “جدارات”، الوظائف تحت المسميات التالية:

مشرف صحة وسلامة مهنية ممارس أول.. المرتبة الثامنة. أخصائي أمن معلومات.. المرتبة الثامنة. مهندس معماري مساعد..المرتبة السابعة. ومطور برامج ..المرتبة السابعة. ومهندس كهربائي مساعد.ز المرتبة السابعة. ومراقب إيرادات ..المرتبة السادسة. وباحث إحصاء مساعد ..المرتبة السادسة. وباحث معلومات مساعد.. المرتبة السادسة.

وفي مكة أتيحت وظيفة باحث قانون مساعد المرتبة السادسة.

وينتهي التقديم على الوظائف يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري، بالدخول على منصة جدارات والتأكد من صحة البيانات، فيما أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إنه في حالة ظهور اختلاف يتم تقديم اعتراض لدراسته وعند صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ويجري استبعاد أي طلب غير مطابق.

وظائف الدفاع المدني..أخر موعد للتقديم

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت عن فتح باب التقديم على وظائف مدنية للخريجين والخريجات عن طريق التعاقد وفق ما ورد في الائحة التنفيذية للموارد البشرية في الرياض ومكة المكرمة عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات بداية من يوم الأحد الموافق 12 ربيع أول 1446هـ/ 15 سبتمبر 2024م، ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 17 ربيع أول 1446هـ/ 20 سبتمبر 2024م.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية أن الفئات المستهدفة للوظائف هم:

خريجو وخريجات الجامعات بدرجة البكالوريوس حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف.

⁠خريجو الماجستير حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف.

⁠على أن يكون الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

معايير التقديم على وظائف الدفاع المدني