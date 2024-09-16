بايدن يثمن جهود جهاز الخدمة السرية للحفاظ على سلامة ترامب

ياسر رشاد - القاهرة -

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بجهود جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وحفاظهم على سلامة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب والمحيطين به.

وقال بايدن- في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الاثنين "أُحيطت علماً من فريقي بما يحقق فيه جهاز إنفاذ القانون الفيدرالي باعتباره محاولة اغتيال محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب".

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن ارتياحه لسلامة ترامب وعدم تعرضه لأي أذى.

وأكد أن التحقيق في الحادث ما زال جارياً لجمع المزيد من التفاصيل حول الواقعة، مجدداً موقفه بأن "لا مكان للعنف السياسي أو لأي شكل من أشكال العنف" في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته لفريقه لضمان أن يحصل جهاز الخدمة السرية على كل الموارد والإمكانات اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق باستمرار.

كامالا هاريس تدين حادث إطلاق نار على مقربة من ترامب

أعربت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، عن قلقها العميق بشأن حادث إطلاق نار على مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكدت هاريس- بحسب بيان للبيت الأبيض، اليوم /الاثنين/- إدانتها للعنف السياسي بشكل واضح، داعية الجميع إلى العمل على منع تصاعد العنف نتيجة لهذا الحادث.

كما أعربت عن امتنانها لسلامة ترامب، وأشادت بيقظة جهاز الخدمة السرية الأمريكية والشركاء في وكالات إنفاذ القانون. وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن ستوفر كل الموارد والإمكانيات والتدابير الوقائية الضرورية؛ لضمان تنفيذ جهاز الخدمة السرية لمهمته الحيوية على أكمل وجه.

وكان ترامب قد تعرض، في 13 يوليو الماضي أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، لتهديد من مسلح أصيب على إثره بأذنه.