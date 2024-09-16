دبلوماسي أمريكي يزور باكستان وتركيا لبحث القضايا الثنائية والتحديات الأمنية

ياسر رشاد - القاهرة -

توجه القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس إلى باكستان وتركيا، في زيارة تستغرق 5 أيام حتى 18 سبتمبر؛ لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والتحديات الأمنية الإقليمية المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته، اليوم الاثنين أن باس سيجتمع في إسلام آباد، مع كبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية؛ لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والتحديات الأمنية الإقليمية المشتركة.

وفي أنقرة.. سيلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية مع مسؤولين بارزين في الحكومة التركية؛ للتأكيد على قوة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، ولمناقشة الجهود المشتركة بين البلدين لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.