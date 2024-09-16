وزير الخارجية يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في إطار زيارته الجارية إلى موسكو، التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "أنطون أليخانوف" وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية.

وفي تصريح لتميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الوزير عبد العاطي تناول خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة مع الجانب الروسي في مصر.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية لروسيا.

كما أعرب وزير الخارجية تطلع الجانب المصري لأن تشهد الجولة المقبلة للجنة المشتركة خطوات ملموسة تؤسس لمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدولتين بما يستجيب لأولوياتهما.