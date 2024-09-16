شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء والدة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء والدة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، رئيس مجلس إدارة مركز سيمو بباريس، اليوم الإثنين، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، عقب صلاة المغرب.

وأدى عبدالرحيم علي، صلاة الجنازة على والدته السيدة شوكت أحمد حسن، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.