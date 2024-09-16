نقابة الصحافة نعت الياس عون: برحيله يفقد الإعلام قلمًا مداده الحقيقة وصوتًا مدويًا بسبيل لبنان

نعت نقابة الصحافة اللبنانية، "إلى اللّبنانيّين عمومًا وإلى الجسم الإعلامي اللّبناني والعربي، عضو مجلسها السّابق، نقيب محرّري الصّحافة اللّبنانيّة السّابق الياس عون".
وأشارت في بيان النّعي، إلى أنّ "برحيل النّقيب والكاتب والأديب الياس عون، يفقد الإعلام اللّبناني والعربي قلمًا مداده الحقيقة وصوتًا مدوّيًّا في سبيل لبنان وحرّيّته وصون رسالته في الوحدة والتّعايش، وقامة إعلاميّة لا تعوَّض".
ولفتت إلى أنّ "النّقيب الياس يترجّل عن صهوة القلم والكلمة، في لحظة نحتاج فيها إلى جزيل عطائه وعلى تفانيه ومناقبيّته"، سائلةً "للرّاحل الرّحمة، ولذويه وزملائه الصّبر والسّلوان".
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