استهدفت مدفعيّة الجيش الإسرائيلي منطقة "جبل سدانة" جنوبي بلدة شبعا، بـ5 قذائف عيار 155 ملم، كما قصفت بثلاث قذائف ثقيلة ٲطراف بلدة عيتا الشعب. وسقطت 3 قذائف مدفعيّة على حرج بلدة حانين في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك، يحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى القطاع الغربي وصولًا إلى صور.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف إسرائيلي استهدف جبل سدانة جنوبي شبعا وٲطراف عيتا الشعب وحرج حانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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