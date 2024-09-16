"سرايا القدس" نعت أحد قادة كتيبة طوباس: ثابتون على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة

نعت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، في بيان، "الشّهيد القائد سيف مثقال أبو دواس، من أبطال كتيبة طوباس- الضفة الغربية، الّذي ارتقى إثر غارة صهيونيّة غادرة استهدفت مركبته أثناء تأدية واجبه القتالي في مدينة طوباس، خلال معركة رعب المخيّمات"، مؤكّدةً "أنّها ستبقى ثابتةً على درب الجهاد والمقاومة حتّى التّحرير والعودة".
وكان دواس قد أُصيب في 5 أيلول الحالي، جرّاء قصف إسرائيلي لمركبته في طوباس.
وتعرّضت محافظة طوباس لاقتحامات عدّة متتالية، تزامنًا مع عدوان إسرائيلي على شمال الضفة الغربية منذ 28 آب الماضي، ما أسفر عن مقتل 17 مواطنًا.
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