شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 1460 رحلة طيران في الصين بعد اجتياح إعصار "بيبينكا" شانغهاي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصينية اليوم إلغاء أكثر من 1460 رحلة طيران من وإلى شانغهاي والمدن المجاورة بسبب إعصار "بيبينكا" القوي شرقي البلاد.

وبحسب وكالة شينخوا، فإن الإعصار، الذي يعتبر الأقوى الذي يضرب شنغهاي الساحلية منذ 75 عامًا، أدى أيضاً إلى تعليق عمليات العبارات والقطارات في المدينة.

وأوضحت أنه تم إلغاء 577 رحلة قطار، وتعليق 153 خط نقل مائي للركاب و133 مشروعًا بحريًا و14 مشروعًا لطاقة الرياح في مقاطعة تشجيانغ، إضافة إلى إجلاء 200 ألف شخص. وصنف المرصد المركزي الصيني الإعصار كعاصفة من الفئة الأولى.

