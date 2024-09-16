شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 41 شخصًا في غرق قارب مكتظ بالركاب في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل 41 شخصًا حتفهم إثر غرق قارب كان يقلهم في نهر بولاية "زمفرة" شمال نيجيريا.

وذكرت السلطات المحلية اليوم، أن القارب كان ينقل 53 مزارعًا إلى أراضيهم على نهر "غومي" حين غرق في منتصف الطريق، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على جثث الغرقى.

وأضافت أن القارب كان يحمل عددًا من الركاب يفوق طاقته مما تسبب في وقوع الحادث.

وسبق أن شهدت هذه المنطقة من الولاية الأسبوع الماضي, فيضانات كبيرة أرغمت أكثر من مئة ألف شخص على النزوح.