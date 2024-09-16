اليمن والمملكة المتحدة تبحثان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق السلام

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، اليوم الاثنين مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، التطورات في اليمن والمنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" أن الجانبين استعرضا - خلال لقائهما - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات الدعم المختلفة التي تقدمها المملكة المتحدة لليمن خاصة في المجال الإنساني والإغاثي.

اليمن: نتطلع لمزيد من التعاون مع اليونسكو لدعم التعليم في البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، تطلع اليمن إلى مزيد من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في ملفات متعددة بينها دعم التعليم والحفاظ على المواقع الأثرية وبناء القدرات البشرية، وغيرها من مجالات التعاون.

جاء ذلك خلال استقبال بن مبارك، لوفد منظمة اليونسكو، برئاسة مدير المكتب الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد، حيث جرى النقاش حول الخطة القطاعية لليونسكو وأولوياتها للمرحلة القادمة في اليمن، والتنسيق مع الحكومة لتحديد المجالات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء سبل ترسيخ التعاون المشترك بين اليمن واليونسكو، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتراث والتعليم، والتنسيق الجاري لعقد مؤتمر دولي لدعم التعليم في اليمن، إضافة إلى تطوير استراتيجية للتعليم العالي والفني، وخطط حماية مواقع التراث العالمي من الأضرار جراء التغيرات المناخية.

وثمن رئيس الوزراء اليمني جهود المنظمة ومبادراتها في اليمن، والتطلع لمزيد من التعاون في الإسهام في التدريب المهني للعاملين وتطوير قطاع التربية والتعليم.

سنتكوم: تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة تابعة للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي "سنتكوم"، الثلاثاء، تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقًا لما أوردته وكالة " روسيا اليوم".

وأضافت القيادة المركزية الامريكية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أنها دمرت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وقالت في بيانها إنه "تبين أن هذه الأهداف تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".