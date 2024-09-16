شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنظم حلقة بحثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي حول خطة إعداد تقرير الحريات والان مع تفاصيل الخبر

تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات حلقة بحثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين حول خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، وذلك يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الساعة 10 صباحًا في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بالدور الثالث في مقر النقابة.

يشارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء لجنة الحريات، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.