شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يحيي ذكرى المولد النبوي من مستشفى 57357 ودار أيتام الهنا والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد رفيع من قيادات وشباب حزب العدل مستشفى 57357، لإدخال البهجة والسرور على نزلاء المستشفى من المرضى، وقد رافق الوفد فرقة من المنشدين، تغنوا بالعديد من التواشيح الدينية في جو من البهجة، ساعد على تجاوز لحظات الألم فى يوم ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

شملت الزيارة مناقشة الوفد لأحوال المرضى وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة اللازمة لإتمام رحلة الشفاء، وتعهد الوفد بمواصلة دعم المستشفى من خلال أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

وعقب الزيارة توجه الوفد لدار الهنا لرعاية الأيتام، حيث قاموا بتوزيع حلوى المولد النبوي وتناولوا بعضًا منها مع الأطفال من نزلاء الدار، في جو أسرى يليق بهذا اليوم الكريم.

ضم الوفد النائب أحمد القناوى أمين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي د. معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، وأحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي، ومحمد مطاوع أمين الصندوق، وحسام حسن أمين التنظيم، وأحمد السيد مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، وأحمد الغنام أمين العمل الجماهيري، ود.محمد جمال أمين التدريب والتثقيف، وإيفا فارس ود.صفاء عبد الحميد أمناء مساعدي التدريب والتثقيف، وتيسير التركي المدير المالي والاداري للحزب، ورنا وجيه أمين مساعد العلاقات الخارجية، د.فاطمة عادل عضو المكتب الفني، ندى فؤاد أمين مساعد الإعلام.