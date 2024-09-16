الكتيبة الإيطالية تبرعت بمولد كهربائي لبلدية بنت جبيل

تبرعت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بمولد كهربائي بقدرة 250 كيلوفولت أمبير لبلدية بنت جبيل. وقد تم تسليم المولد الكهربائي، الذي تم شراؤه بتمويل من وزارة الدفاع الإيطالية، خلال حفل رمزي حضره قائد الكتيبة الإيطالية والقطاع الغربي لليونيفيل، ستيفانو ميسينا، ورئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزّي وعدد من فاعليات المنطقة.

واشار ميسينا، الى أن "تبرع اليوم هو أحد العديد من مشاريع التعاون المدني العسكري التي تروج لها الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل"، مؤكدا أن "التبرع سيساهم في ضمان توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر ومستمراً للعديد من المنشآت في حالة حدوث انقطاع محتمل للتيار الكهربائي".

بدوره، شكر بزّي الكتيبة الايطالية، مشيراً إلى إنه "ليس فقط القرب المعتاد من الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية غير مسبوقة تفاقمت بسبب الصراع المستمر والذي كان له تأثيرات كبيرة في منطقة عمليات "القبعات الزرقاء" للأمم المتحدة، ولكن أيضاً إلى سرعة التبرع، التي كانت نتيجة تنسيق فعال بين السلطات المحلية والمتخصصين في التعاون المدني العسكري من الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل".